Машина в кювете, пьяная компания и неравнодушный водитель: неоднозначный инцидент в Маарду прокомментировали в полиции

По словам участника этих событий, рассказавшего о произошедшем в группе EZ-дуны! в Facebook, 22 декабря в 23.10 он заметил в кювете аварийную машину возле перекрестка Маарду-теэ и Веэхойдла-теэ.

«Решил остановится и помочь, а там пять пьяных в слюни человек. Один из них сидит за рулем и собирается выехать. На просьбу помочь вытащить авто из кювета я предложил им альтернативное решение: заглушить авто и разбежаться по домам. Был послан», - написал он.

Мужчина вызвал полицию, после чего, по его словам, компания начала возмущаться. Патруль приехал примерно через 25 минут.

«За это время на меня нападали два-три раза. Распихал их по канавам, так как они еле стояли на ногах», - рассказал участник произошедшего.

По его словам, прибывшие на место патрульные действовали без особого энтузиазма. Они осмотрели автомобиль, пьяная компания к тому времени уже успела скрыться. «Мне объяснили, что в Маарду полицейского участка давно нет, я указал направление, куда компания ушла, и поехал на всякий случай с ними», - продолжил автор поста.

По его словам, примерно через 500 метров пьяных нашли.

«По мнению компании, я конченный из-за того, что полицию вызвал, и вообще меня найдут и так просто не оставят. А на лице полицейских было написано: "Что ты по пустякам звонишь, поспать не даёшь?"», - вспоминает автор поста и призывает других водителей: «Не катайтесь пьяными, ок?».

"Преследовали угонщиков"

Меж тем в комментариях к публикации появилась другая версия событий: на самом деле, пьяная компания не садилась за руль, а шла по следам угонщика и обнаружила машину после того, как злоумышленник совершил ДТП.

«Машина куплена недавно - ребенок копил три года. Начальник организовал корпоратив, и родитель взял машину, чтобы прогреть и прокатиться. Естественно, в бане отметили. Вышли покурить - машину угнали! Люди подорвались, всю фирму на ноги подняли, перекрыли Мууга, тачку нашли (без полиции), почти поймали угонщиков, но состояние было не то. Пытались сами вытащить из кювета. В данный момент буксир вытащил, естественно все вопросы идут к владельцу - 18-летнему парню, который тут вообще не при делах», - написал под публикацией один из комментаторов, утверждающий, что знаком с семьей владельца автомобиля.

Полиция: факт нетрезвого вождения не установлен

В полиции Rus.Postimees подтвердили: действительно, вечером 22 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в Маарду в кювете замечен поврежденный автомобиль, а рядом с ним люди, которые могут быть пьяны и могут захотеть уехать на этой машине.

«Между получением вызова и прибытием полицейских на место происшествия действительно прошло время - в общей сложности 23 минуты, - признал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро. - К сожалению, патрульные не могли приехать быстрее, так как у полиции в это время было несколько вызовов в этом районе».

«Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили обстоятельства произошедшего и установили, что ни одного из участников пьяной компании нельзя подозревать в нетрезвом вождении, поскольку факт нетрезвого вождения не был установлен. По словам людей, суетившихся возле машины, они пришли, чтобы достать машину из кювета, после того как неизвестный самовольно ее угнал и, очевидно, совершил на ней ДТП, пока они праздновали корпоратив», - добавил Кахро.