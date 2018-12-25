Запуск фейерверка привел к серьезному пожару

В 21.12 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в бывшей аптеке на Таллиннском шоссе в городе Лихула. В пустующем двухэтажном деревянном здании загорелись мусор на полу, внутренняя дверь и частично стена, сообщил Ляэнеский спасательный центр.

Спасательный департамент советует предоставить запуск фейерверка профессионалам. «Если иначе никак нельзя, нужно соблюдать все предосторожности, перечисленные в инструкции производителями пиротехники. Пиротехническую ракету нужно установить на надежной основе на открытой местности. Поблизости ни в коем случае не должны находиться люди, автомобили и здания. Нельзя запускать ракеты с балкона, из окна или с рук», - отмечают спасатели.