В Китае задержан злоумышленник, угнавший автобус и насмерть задавивший восемь человек

Причиной поступка стала ссора злоумышленника с местными властями, с которыми у него давно были разногласия.

"Результаты предварительного расследования свидетельствуют, что в тот день у подозреваемого возник конфликт с представителем властей, пришедшим к нему домой. Злоумышленник набросился на чиновника с ножом, затем угнал автобус, который использовал для наезда на пешеходов", - сообщило агентство "Синьхуа".