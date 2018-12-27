В Ласнамяэ двое мужчин катались по льду в парке Паэ

Прибывшие на место спасатели провели беседу с мужчинами и попросили их покинуть лед, поскольку местами на нем образовались полыньи, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.

Спасатели напомнили, что во время оттепели ледовые условия меняются очень быстро, поэтому следует быть чрезвычайно осторожными рядом в водоемами. После долгого и жаркого лета первый лед может привлекать в первую очередь детей. Спасатели призывают родителей поговорить с детьми об опасности, которую может представлять собой первый лед.