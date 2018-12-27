Рост зарплат и пособий, медпомощь по телефону, ограничения на алкоголь: читайте, какие изменения ждут жителей Эстонии в 2019 году

Министерство социальных дел подготовило список изменений, которые ожидаются в 2019 году.
Новые и улучшенные услуги:
В 2019 году начнет работу круглосуточный кризисный телефон помощи жертвам, который был запущен в Пярну в тестовом режиме. С 1 января заработает кризисный номер телефона – 116 006. Цель работы номера – обеспечить своевременную эмоциональную поддержку жертве, а также направить ее за необходимой помощью.
По линии консультационного телефона семейных врачей 1220 можно будет получить персональную консультацию. Если сейчас телефонную консультацию можно получить только анонимно, начиная с 1 августа 2019 года у консультирующего семейного врача появится доступ к личной карте пациента при условии, что пациент согласен поделиться своими личными данными с врачом. Таким образом консультирующий семейный врач сможет дать более точные советы, поскольку перед глазами у него будут все анализы, назначенные лекарственные препараты и список заболеваний пациента. Кроме того, эта услуга позволит продлевать консультирующим семейным врачам лекарственные препараты, которые уже прежде были выписаны пациентам. Дополнительная информация на эстонском языке доступна здесь.
Благополучие детей и семей будет поддержано благодаря программам многомерной семейной терапии и развития родительских навыков, которые с 2019 года будут получать финансирование на постоянной основе. При помощи запланированных дополнительных средств в государственной бюджетной стратегии можно будет привлечь по меньшей мере вдвое больше родителей маленьких детей и местных самоуправлений к участию в программе для родителей «Невероятные годы», а также увеличить финансирование программы в Ида-Вирумаа. Многомерную семейную терапию сможет непрерывно получать до 200 детей в год, дети и семьи смогут своевременно получать помощь, в которой они нуждаются. Дополнительная информация здесь.
Вспомогательные средства станут более доступными, что позволит еще лучше поддерживать самостоятельную жизнь детей и взрослых и поможет упредить появление или усугубление возможных проблем со здоровьем. С 2019 года в бюджете вспомогательных средств изначально на два года произойдет принципиальное изменение, которое позволит обеспечить вспомогательное средство каждому нуждающемуся человеку на основаниях, установленных в регуляции вспомогательных средств. При поддержке государства, живущие в попечительских учреждениях люди, в большем объеме станут получать предназначенные для личного использования вспомогательные средства. Дополнительная информация здесь.
С осени 2019 года жителей домов призрения будут бесплатно вакцинировать от гриппа. Со следующей осени бесплатную вакцинацию от гриппа будут делать как пациентам общих, так и специализированных домов призрения. Жители Эстонии по сравнению с Европой менее вакцинированы от гриппа и у нас наблюдается наиболее высокая смертность от гриппа. В первую очередь будет создана возможность бесплатной вакцинации для жителей домов призрения, потому что для них зачастую услуги здравоохранения недоступны из-за их возраста или материального положения. Дополнительная информация здесь.
Будут расширены бесплатные возможности лечения зубов у людей с физическими и умственными недостатками. По предписанию врача людям с особыми потребностями и сейчас назначается бесплатный общий наркоз. С нового года бесплатный общий наркоз смогут получить и те люди, которые в силу своего здоровья не могут следить за гигиеной полости рта и кому общий наркоз не был назначен. Дополнительная информация на эстонском языке доступна здесь.
С нового года расширятся возможности э-консультаций семейных врачей. Начиная с 2019 года семейные врачи смогут получать э-консультации у врачей-специалистов по реабилитации и лечению боли, а также у дермавенерологов и сосудистых хирургов. Дополнительная информация здесь.
Будет запущена всеэстонская дигитальная регистратура. Центр инфосистем здоровья и благополучия подготовил решение дигитальной регистратуры на уровне всего государства, которое первой с начала 2019 года в своей работе применит Северо-Эстонская региональная больница. Внедрение дигитальной регистратуры в больницах позволит пациентам бронировать время приема ко всем специалистам, а также отменять или менять время визита к врачу в дигитальной среде. Остальные больницы присоединятся к этому нововведению во второй половине 2019 года. Согласно планам дигитальная регистратура будет запущена с 1 июля 2019 года.
Эстония и Финляндия первые в Европе начнут обмениваться дигитальными рецептами. Эстония и Финляндия станут первыми странами в Европе, которые начнут обмениваться друг с другом дигитальными рецептами. В начале 2019 года жители Финляндии смогут выкупать в эстонских аптеках те лекарственные препараты, которые были выписаны им в Финляндии. Подобная возможность для жителей Эстонии появится в течение 2019 года. Дополнительная информация на эстонском языке доступна здесь.
Пособия и компенсации:
Детское пособие за первого ребенка вырастет до 60 евро в месяц. С 2019 года детское пособие за первого и второго ребенка в семье вырастет до 60 евро в месяц. В случае обучения ребенка семья получает детское пособие до достижения им 19-летнего возраста. Размер детского пособия для третьего и каждого следующего ребенка составляет 100 евро в месяц. Кроме того, начиная с 1 июля 2017 года действует дополнительное пособие для многодетных семей, которое составляет 300 евро в месяц для семей с тремя и больше детьми.
Государство начнет компенсировать инсулиновые помпы для детей. Больничная касса начиная со следующего года будет покрывать расходы на современные инсулиновые помпы для детей в размере 90%, которые могут сами определять уровень сахара в крови при помощи подкожного сенсора и при необходимости проводит инъекцию инсулина. Дополнительная информация на эстонском языке здесь.
Государство поддержит создание новых рабочих мест на северо-востоке и юго-востоке Эстонии. В 2019 году работодатели смогут ходатайствовать в Кассе по безработице о пособии на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, а также на юго-востоке страны. Пособие будет выплачиваться тем работодателям, которые в течение двух месяцев создадут по меньшей мере пять рабочих мест. Для того, чтобы способствовать созданию тех рабочих мест, вклад которых в экономическое развитие региона больше, также будут поддерживаться лишь те рабочие места, на которых выплачивается зарплата в объеме по меньшей мере полутора минимальных зарплат, которая в 2019 году составит 810 евро. Работодатели также получат поддержку в развитии новых навыков у работников – при необходимости будут компенсироваться расходы на обучение каждого нанятого работника в объеме до 2500 евро. Региональное пособие на создание рабочего места финансируется из средств Европейского социального фонда. О пособии можно ходатайствовать с начала следующего года до конца 2021 года. Дополнительная информация здесь.
Будет изменен расчетный период родительских пособий. Начиная с 1 сентября 2019 года семейное пособие будет рассчитываться на основании предыдущих 12 календарных месяцев. Дополнительная информация здесь.
С 1 сентября 2019 года Департамент социального страхования прекращает назначать выплату пособий по уходу за ребенком. Средства на выплату пособий по уходу за ребенком постепенно перейдут в схему родительских пособий. Родителям детей, которые родились не позднее 31 августа 2019 года и тем родителям детей, кому выплата пособий по уходу за ребенком была назначена до этой даты, пособие будет выплачиваться до истечения срока получения пособия или же не позднее, чем до 31 августа 2024 года. Дополнительная информация здесь.
Другие изменения в сфере управления министерства социальных дел:
В 2019 году минимальная зарплата вырастет до 540 евро. С начала следующего года минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 540 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро.
В силу вступят изменения к закону о трудовой гигиене и безопасности труда. С января 2019 года в силу вступят изменения к закону о трудовой гигиене и безопасности труда, благодаря которым пропадет ряд требований, которые не идут в ногу со временем. Будет улучшено обеспечение контроля здоровья работников, а также обучения и наставления работников. Кроме того, будет улучшено оказание помощи в предприятиях, а также рассмотрение несчастных случаев на рабочем месте. Дополнительная информация на эстонском языке доступна здесь и здесь.
Вступят в силу ограничения на демонстрацию ассортимента алкоголя и табачных изделий на продажу. Согласно изменениям, табачные изделия и спиртные напитки должны быть размещены отдельно от остальных товаров таким образом, чтобы покупатель без прямого желания купить алкоголь или табачные изделия не видел бы эти товары. Алкогольные напитки и табачные изделия не должны быть заметны глазу как снаружи магазина, так и из зала. Исключением являются магазины с маленькой площадью. Ограничение на выставление спиртных напитков вступит в силу с 1 июня 2019 года, а ограничения на выставление табачных изделий – с 1 июля 2019 года. Для продавцов созданы правила выставления алкогольных напитков и табачных изделий.
Для выявления поддельных лекарств будут приняты дополнительные меры безопасности. С февраля 2019 года станут внедряться дополнительные элементы безопасности для лекарств. При помощи применяемой по всему Европейскому союзу директивы будет создана общеевропейская система проверки подлинности лекарств, которая поможет избежать попадания поддельных лекарств на европейский рынок. Согласно новым требованиям, производитель лекарств должен установить на упаковку элементы безопасности – уникальный 2D-код и препятствующее порче упаковки, например, в виде наклейки. Это позволит в любой момент цепочки сбыта лекарства убедиться, что это законное лекарство. Дополнительная информация на эстонском языке доступна здесь.