Чт, 27.12.2018
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1953-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1953-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Строение 1953-го года - жилой дом по адресу Нигулисте, 2, в старом Таллинне. Проект: Ильмар Лааси, 1950. Строительство: 1950-53.

ФОТО: In Nomine

Может быть, самое необыкновенное архитектурное творение сталинского времени в Эстонии - это спроектированный Ильмаром Лааси жилой дом в Старом городе на углу улиц Нигулисте и Куллассеппа. Это здание является абсолютно исключительным, так как маньеризм для Эстонии, в отличие, например, от готики, совершенно не характерен. Но все же видно, что архитектор пытался, даже несмотря на эстетическую чужеродность, вернуть пострадавшему в ходе бомбардировок Старому городу его величие и создать там что-то по-настоящему красивое. Здание построено из кирпича и отделано характерной для той эпохи гранитной штукатуркой.   

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