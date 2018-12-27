Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1953-й

Может быть, самое необыкновенное архитектурное творение сталинского времени в Эстонии - это спроектированный Ильмаром Лааси жилой дом в Старом городе на углу улиц Нигулисте и Куллассеппа. Это здание является абсолютно исключительным, так как маньеризм для Эстонии, в отличие, например, от готики, совершенно не характерен. Но все же видно, что архитектор пытался, даже несмотря на эстетическую чужеродность, вернуть пострадавшему в ходе бомбардировок Старому городу его величие и создать там что-то по-настоящему красивое. Здание построено из кирпича и отделано характерной для той эпохи гранитной штукатуркой.