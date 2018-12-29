З - зависть: средняя зарплата в Microsoft Estonia - 8300 евро в месяц

Расходы предприятия на оплату труда составили 1,8 миллионов евро, при этом в штате числится 18 человек. Двум членам правления выплачено 293 733 евро, таким образом, их средняя зарплата - 12 239 евро в месяц, передает Majandus24.

Microsoft Estonia OÜ - один из лучших работодателей на протяжении многих лет, особенно резко - на 30 процентов - зарплаты сотрудников этой фирмы выросли в финансовом году 2016/2017.

В прошлом финансовом году оборот предприятия снизился на 12 процентов до 5,1 миллиона евро и прибыль упала на 14,4 процента до 569 871 евро. Примерно половина доходов Microsoft идет на оплату труда.