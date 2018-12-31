Пн, 31.12.2018
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Канцлер Австрии считает неприемлемым принуждение стран ЕС к приему беженцев

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Австрийский канцлер Себастиан Курц.

ФОТО: GEORG HOCHMUTH / AFP / SCANPIX

Австрийский канцлер Себастиан Курц считает, что каждая страна Евросоюза должна сама принять решение о том, принимать ли ей беженцев. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкой газете Rheinische Post, вышедшем в воскресенье, 30 декабря.

"Нельзя заставить какую-либо страну принимать беженцев. Это - суверенное решение государства. Нельзя допускать компромиссов, касающихся принципов правового государства или демократии, но следует уважать традиции и различные подходы к актуальным политическим вопросам", - отметил он.

По словам Курца, Евросоюзу следует уважительнее относиться к индивидуальным особенностям отдельных членов, сообщает DW.com. "Проблема появляется, если некоторые страны свысока смотрят на другие и чувствуют свое моральное превосходство. Никто не возлагал ни на кого задачу по воспитанию других государств, тут нет и членов первого и второго сорта", - подчеркнул он.

Конфликт на востоке Украины

Обсуждая конфликт между Россией и Украиной, Курц отметил, что еще в бытность главой МИД выступал за поэтапное снятие санкций с России при наличии прогресса на востоке Украины. Прежде всего, следует добиться прекращения огня. Однако в последние месяцы на этом направлении делается слишком мало. По словам австрийского канцлера, Украина также должна демонстрировать "серьезную заинтересованность в мирном процессе". 

Ранее по вопросу беженцев похожим образом выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, международные организации не должны определять политику в сфере миграции и приему беженцев, решения по данным вопросам - это суверенное право государства.

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