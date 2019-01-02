Самые дорогие и самые дешевые квартиры, проданные в 2018 году в крупных городах Эстонии

Пальма первенства принадлежит, естественно, Таллинну: самая дорогая квартира продана в столице. На втором месте - Тарту, а на третьем - Пярну. Самые дешевые квартиры в прошлом году были в Нарве и Валга. Самая дорогая квартира дороже самой дешевой в 1 000 000 раз!