Самые дорогие и самые дешевые квартиры, проданные в 2018 году в крупных городах Эстонии

Бюро недвижимости LVM Kinnisvara составило список самых дорогих и самых дешевых квартир, проданных в прошлом году в Эстонии. Источник - Земельный департамент.
Пальма первенства принадлежит, естественно, Таллинну: самая дорогая квартира продана в столице. На втором месте - Тарту, а на третьем - Пярну. Самые дешевые квартиры в прошлом году были в Нарве и Валга. Самая дорогая квартира дороже самой дешевой в 1 000 000 раз!
Итак, самые дорогие квартиры 2018 года
Taллинн – 1 050 000 €
Taрту – 400 000 €
Пярну – 263 588 €
Хаапсалу – 170 000 €
Вильянди – 130 000 €
Курессааре – 123 000 €
Раквере – 113 000 €
Нарва – 99 900 €
Рапла – 74 000 €
Выру – 69 000 €
Кярдла – 65 000 €
Пыльва – 62 000 €
Пайде – 58 000 €
Йыгева – 39 900 €
Валга – 29 500 €
Самые дешевые квартиры 2018 года
Нарва – 1 €
Валга – 1 €
Пайде – 400 €
Тарту – 1 000 €
Пярну – 1 000 €
Раквере – 1 000 €
Курессааре – 1 000 €
Выру– 1 000 €
Таллинн – 1 200 €
Вильянди – 2 000 €
Йыгева – 2 000 €
Пыльва – 2 000 €
Хаапсалу – 5 000 €
Рапла – 5 000 €
Кярдла – 5 000 €