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Самые дорогие и самые дешевые квартиры, проданные в 2018 году в крупных городах Эстонии

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Дорогая квартира в Таллинне. Снимок иллюстративный.

ФОТО: KV.EE

Бюро недвижимости LVM Kinnisvara составило список самых дорогих и самых дешевых квартир, проданных в прошлом году в Эстонии. Источник - Земельный департамент.

Пальма первенства принадлежит, естественно, Таллинну: самая дорогая квартира продана в столице. На втором месте - Тарту, а на третьем - Пярну. Самые дешевые квартиры в прошлом году были в Нарве и Валга. Самая дорогая квартира дороже самой дешевой в 1 000 000 раз!

Итак, самые дорогие квартиры 2018 года

Taллинн – 1 050 000 €

Taрту – 400 000 €

Пярну – 263 588 €

Хаапсалу – 170 000 €

Вильянди – 130 000 €

Курессааре – 123 000 €

Раквере –  113 000 €

Нарва – 99 900 €

Рапла – 74 000 €

Выру – 69 000 €

Кярдла –  65 000 €

Пыльва – 62 000 €

Пайде – 58 000 €

Йыгева – 39 900 €

Валга – 29 500 €

Самые дешевые квартиры 2018 года

Нарва – 1 €

Валга – 1 €

Пайде – 400 €

Тарту – 1 000 €

Пярну – 1 000 €

Раквере – 1 000 €

Курессааре – 1 000 €

Выру– 1 000 €

Таллинн – 1 200 €

Вильянди – 2 000 €

Йыгева – 2 000 €

Пыльва – 2 000 €

Хаапсалу – 5 000 €

Рапла – 5 000 €

Кярдла –  5 000 €

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