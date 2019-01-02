Ср, 2.01.2019
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  • Фото: автомобиль протаранил стену магазина Maxima

Фото: автомобиль протаранил стену магазина Maxima

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Libeda tõttu sõitis auto puruks Sindi Maxima seina.

ФОТО: Liiklus- ja patrullinfo Pärnus

Из-за погодных условий в Пярнумаа уже произошло три ДТП, в результате которых два автомобиля оказались в кювете, а третий протаранил стену магазина Maxima, сообщает Pärnu Postimees.

Около 13:50 в полицию поступило сообщение, что в Синди на Пярнуском шоссе из-за скользкой дороги автомобиль Mitsubishi врезался в стену магазина. Сидевшая за рулем 35-летняя женщина была трезва. Люди в результате ДТП не пострадали.

ФОТО: Liiklus- ja patrullinfo Pärnus

«В зоне ответственности Ляэнеской префектуры в полицию сегодня уже поступило три сообщения о ДТП, произошедших из-за скользкой дороги. Дорожные условия сейчас переменчивые и тяжелые, во многих местах дорога очень скользкая. Учитывайте это, будьте внимательны и выбирайте соответствующую погодным условиям скорость», - сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Сандер Перемеэс.

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