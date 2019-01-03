Чт, 3.01.2019
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  • Фото: реновированная квартира в Харьюмаа привлекает качеством ремонта

Фото: реновированная квартира в Харьюмаа привлекает качеством ремонта

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ФОТО: city24.ee

Отлично реновированные квартиры в домах советского времени можно найти по всей Эстонии. Например, эту со вкусом отремонтированную квартиру портал Kodustiil обнаружил в Клоога.

Если посмотреть на фотографии находящейся в Клоога на улице Киви трехкомнатной квартиры, ее вполне можно принять за квартиру в новостройке.

ФОТО: city24.ee

Квартира полностью реновирована и продается вместе с кухонной мебелью и техникой. После ремонта в квартире еще не жили.  

ФОТО: City24

В квартире высокие потолки, а дом стоит в живописном месте. Для отделочных работ использовались только высококачественные материалы. Заменены также трубы и электропроводка.

ФОТО: city24.ee

Все необходимое находится в пешей доступности: продуктовые магазины, детский сад, школа, железнодорожная станция и озеро.

ФОТО: city24.ee

Больше информации находится ЗДЕСЬ!

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