Фото: реновированная квартира в Харьюмаа привлекает качеством ремонта

Если посмотреть на фотографии находящейся в Клоога на улице Киви трехкомнатной квартиры, ее вполне можно принять за квартиру в новостройке.

ФОТО: city24.ee

Квартира полностью реновирована и продается вместе с кухонной мебелью и техникой. После ремонта в квартире еще не жили.

ФОТО: City24

В квартире высокие потолки, а дом стоит в живописном месте. Для отделочных работ использовались только высококачественные материалы. Заменены также трубы и электропроводка.

ФОТО: city24.ee

Все необходимое находится в пешей доступности: продуктовые магазины, детский сад, школа, железнодорожная станция и озеро.

ФОТО: city24.ee