Анетт Контавейт не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

В четверг, 3 января, в поединке 1/4 финала занимающая 20-е место в мировом рейтинге эстонка уступила 27-й ракетке мира, украинке Лесе Цуренко - 5:7, 3:6.

В первой партии Анетт Контавейт вела со счетом 5:3, но упустила два сетбола, а затем уже не смогла вернуться в игру, пишет rus.err.ee.