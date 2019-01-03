Чт, 3.01.2019
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Анетт Контавейт не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

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Анетт Контавейт.

ФОТО: PATRICK HAMILTON/REUTERS/Scanpix

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не прошла в полуфинал теннисного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом около миллиона долларов.

В четверг, 3 января, в поединке 1/4 финала занимающая 20-е место в мировом рейтинге эстонка уступила 27-й ракетке мира, украинке Лесе Цуренко - 5:7, 3:6.

В первой партии Анетт Контавейт вела со счетом 5:3, но упустила два сетбола, а затем уже не смогла вернуться в игру, пишет rus.err.ee.

За выход в финал соревнований Леся Цуренко теперь сыграет с японкой Наоми Осакой.

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