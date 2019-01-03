Спасли чью-то жизнь: неравнодушие жителей Эстонии помогло полиции задержать 230 опасных водителей

13 из задержанных водителей находились в состоянии наркотического опьянения, полиции сообщали также о превышавших скорость и совершавших опасные маневры водителях, часть из задержанных не имела права на управление автомобилем.

"Люди все более нетерпимы по отношению к пьяным водителям и водителям, совершающим другие нарушения и подвергающим опасности других участников дорожного движения, – сказал руководитель службы оперативной информации Идаской префектуры, подполковник полиции Алар Кару. - По сравнению с 2017 годом звонков о нарушителях закона о дорожном движении от небезразличных жителей Ида- и Ляэне-Вирумаа поступило больше и благодаря звонкам задержано почти вдвое больше опасных водителей. Спасибо всем, кто звонит на 112, помогает предупредить опасные дорожно-транспортные происшествия и сохранить этим чью-то жизнь".

По словам Кару, активнее всего о нетрезвых водителях сообщают люди, которые сами не могут убедить близкого или члена семьи не садиться за руль в состоянии опьянения. "Когда людям самим не удается помешать пьяному близкому или другу сесть за руль, и они звонят, чтобы такой водитель не совершил ДТП. Часто звонят также профессиональные водители – водители автобусов и грузового транспорта, которые умеют замечать необычные и потенциально опасные ситуации", – рассказал полицейский.

Если вы видите транспортное средство, за рулем которого может быть нетрезвый водитель либо водитель, стиль вождения которого опасен для окружающих, следует незамедлительно позвонить на номер 112, сообщить номер транспортного средства и направление движения, а также марку и цвет автомобиля, описать, что происходит, и следовать указаниям сотрудникам Центра тревоги.

Всего в 2018 полицейскими Идаской префектуры было задержано 1128 нетрезвых водителей, из них 514 в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке, в том числе 53 водителя в состоянии наркотического опьянения. По вине нетрезвых пьяных водителей в Идаской префектуре в прошлом году погиб один пешеход в Нарве, повреждения получили 22 человека.