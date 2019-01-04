Национальная авиакомпания Nordica приобретет новый самолет

Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) эмитировало в конце декабря 2018 года облигаций на сумму 10 миллионов евро и сроком на восемь лет. Покупателями облигаций являются финансовые предприятия Эстонии LHV Varahaldus и LHV Pank. Полученный капитал TVH использует для приобретения пассажирского самолета типа CRJ900 для последующей сдачи его в аренду национальной авиакомпании Nordica.

По словам члена правления TVH Эрго Блумфельдта, речь идет о постепенном расширении коммерческого товарищества, которое к настоящему времени приобрело уже шесть самолетов типа CRJ900, предпосылкой чего стали детальный финансовый анализ и соответствующее ожиданиям выполнение бизнес-плана.

По оценке правления, прибыль TVH в 2018 хозяйственном году составит около трех миллионов евро. TVH является государственным коммерческим объединением, цель которого заключается в функционировании в качестве инвестиционного предприятия, в финансировании и администрировании инвестиций в основные активы в транспортном секторе.

Управляющий пенсионными фондами LHV Ромет Энок отметил, что инвестирование в облигации позволит получать большую доходность по сравнению с возможной в нынешних условиях на международных рынках. «Мы постоянно ищем и анализируем местные проекты для инвестирования денег пенсионных фондов в экономику Эстонии, и дополнительный самолет, для которого уже подготовлено поле деятельности, – это актив, имеющий реальную ценность, а также должным образом защищенная инвестиция», – пояснил управляющий фондами.

«LHV Pank рад продолжить участие в инвестиционных планах Transpordi Varahaldus. Местный капитал и местная авиакомпания – это хорошее сочетание, и сотрудничество между нами показывает возможность также финансировать более дорогие и необычные активы, находя лучшее решение для клиента», – прокомментировал руководитель отдела банковского обслуживания предприятий LHV Индрек Нууме.

Эстонская национальная авиакомпания Nordica в ходе планомерной реорганизации своей деятельности развивает сферу экспортных услуг, и новый самолет уже определен для предоставления авиационных услуг ведущей скандинавской авиакомпании SAS.

По словам председателя правления Nordica Ханнеса Саарпуу, нынешняя ситуация на рынке открывает интересные возможности для увеличения объема экспорта своих услуг. «Если в Таллинне в настоящее время предложение превышает спрос, то нам разумно расширять свою деятельность там, где есть возможности для прибыльного развития бизнеса. Эмиссия облигаций TVH – это хороший пример веры инвесторов в развитие наших планов», – добавил Саарпуу.

Приобретенное воздушное транспортное средство представляет собой произведенный в Канаде на заводе Bombardier и находящийся в хорошем состоянии самолет, равноценный тем, что уже имеются в самолетном парке Nordica. Эстонская фирма продолжит стратегию использования самолетов такого типа, чтобы максимизировать расходоэффективность самолетного парка.