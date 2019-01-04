Пт, 4.01.2019
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У офиса правопопулистской партии в Германии прогремел взрыв

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Последствия взрыва.

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

Полиция задержала троих подозреваемых после взрыва под дверью общественной приемной "Альтернативы для Германии" в саксонском городе Дёбельн. По версии следствия, их мотивы были политическими, пишет DW.

Предполагаемые злоумышленники в возрасте 29, 32 и 50 лет были взяты под стражу еще накануне вечером, непосредственно после происшествия. Предположительно они действовали по политическим мотивам, уточнили в органах госбезопасности.

Вечером в четверг, 3 января, прогремел взрыв у дверей приемной АдГ в саксонском городке Дёбельн. По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом, никто не пострадал. Взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах. Кроме того, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Точный размер материального ущерба пока неизвестен.

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