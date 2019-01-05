Сб, 5.01.2019
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В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба: три человека погибли
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Пистолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Musadeq Sadeq/AP/Scanpix

В боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате чего погибли три человека и четверо получили ранения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Twitter городской полиции.

"Поступают сообщения о стрельбе, много пострадавших. Полиция Торранса находится на месте событии. Идет расследование", - отмечается в сообщении.

В полиции также призвали жителей держаться подальше от места событий.

Торранс расположен примерно в 30 км к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.

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