В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба: три человека погибли

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба: три человека погиблиНовость дополнена
5 января 2019, 12:49
В боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате чего погибли три человека и четверо получили ранения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Twitter городской полиции.
"Поступают сообщения о стрельбе, много пострадавших. Полиция Торранса находится на месте событии. Идет расследование", - отмечается в сообщении.
В полиции также призвали жителей держаться подальше от места событий.
Торранс расположен примерно в 30 км к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.