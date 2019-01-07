Россиянка пыталась ввести в Эстонию 23 020 сигарет
7 января 2019, 13:25
В субботу утром, около девяти часов, на пограничном пункте Лухамаа в автомобиле Audi A8 нашли большое количество контрабандных сигарет, сообщила пресс-службы Лыунаской префектуры.
За рулем автомобиля с российскими номерами находилась 38-летняя россиянка. В ходе таможенной проверки в машине обнаружили спрятанными незадекларированные 23 020 сигарет.
Нарушительнице назначен штраф, и после проведения следственных действий ей разрешили продолжить путь.