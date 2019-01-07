Пн, 7.01.2019
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  • Россиянка пыталась ввести в Эстонию 23 020 сигарет

Россиянка пыталась ввести в Эстонию 23 020 сигарет

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Контрабандные сигареты.

ФОТО: Aldo Luud

В субботу утром, около девяти часов, на пограничном пункте Лухамаа в автомобиле Audi A8 нашли большое количество контрабандных сигарет, сообщила пресс-службы Лыунаской префектуры.

За рулем автомобиля с российскими номерами находилась 38-летняя россиянка. В ходе таможенной проверки в машине обнаружили спрятанными незадекларированные 23 020 сигарет.

Нарушительнице назначен штраф, и после проведения следственных действий ей разрешили продолжить путь.

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