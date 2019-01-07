Пн, 7.01.2019
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Несколько столичных автобусов временно изменят маршруты

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Автобусы на площади Вабадузе в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В связи с прокладкой водопроводных и канализационных трасс 12 января с 8:00 до 17:00 следующего дня, 13 января, закрывается для движения транспорта улицы Лыытса.

Поэтому автобусы линий 7, 15, 49 и 65 не будут проезжать по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса и останавливаться на остановках «Двигатель», «Лыытса», «Валукоя» и «Каубаяама», передает Раэпресс.

В обоих направлениях автобусы пойдут по улице Суур-Сыямяэ с остановками в обоих направлениях - «Двигатель» (в районе перекрестка с улицей Лыытса)  и в направлении к центру города - «Каубаяама» (до перекрестка с улицей Яэзи).

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