Несколько столичных автобусов временно изменят маршруты
7 января 2019, 16:51
В связи с прокладкой водопроводных и канализационных трасс 12 января с 8:00 до 17:00 следующего дня, 13 января, закрывается для движения транспорта улицы Лыытса.
Поэтому автобусы линий 7, 15, 49 и 65 не будут проезжать по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса и останавливаться на остановках «Двигатель», «Лыытса», «Валукоя» и «Каубаяама», передает Раэпресс.
В обоих направлениях автобусы пойдут по улице Суур-Сыямяэ с остановками в обоих направлениях - «Двигатель» (в районе перекрестка с улицей Лыытса) и в направлении к центру города - «Каубаяама» (до перекрестка с улицей Яэзи).