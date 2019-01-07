Городские активисты заклеили скандальные плакаты с политрекламой

Всего рядом стоят шесть плакатов. Половина из них на русском языке, половина – на эстонском. На эстоноязычных плакатах написано «siin ainult eestlased», а на русскоязычных – «здесь только русские».

Под каждым плакатом указан номер телефона, в ответ на звонки включается автоответчик. По номеру на эстоноязычных плакатах звучит ответ на эстонском языке: «Здравствуйте! 3 марта пройдут выборы в Рийгикогу. Я баллотируюсь. Мы, эстонцы, должны сплотиться. Обязательно убедись, что ты стоишь на правильной стороне!».

Номер на русскоязычном плакате сообщает то же самое с одним отличием. Мужской голос говорит: «Мы, русские, должны сплотиться. Обязательно убедись, что ты стоишь на правильной стороне!».

Вечером в понедельник на плакатах появились стикеры, на которых соприкасаются друг с другом два языка - один в цветах эстонского флага, другой - в цветах российского. Надпись на стикерах гласит "Erinevad языки, üks народ, разные keeled, один rahvas", пишет ERR.

Руководитель по связям с общественностью города Таллинна Айн Саарма заверил, что город не знает о заказе такой рекламы и не играет роль цензора в таких ситуациях. По его словам, за содержание все же отвечает продавец рекламной площади, то есть в данном случае JCDecaux.

Преставители JCDecaux, отвечающие за уличную рекламу в Таллинне, плакаты не комментируют.