Карта: смотрите, какие условия на дорогах в вашем районе

Рано утром условия на шоссе переменчивые. Прежде всего, на севере и в центральной части Эстонии из-за продолжающихся осадков трассы заснежены, в западной части осадки перейдут в дождь, крупные шоссе влажные или мокрые от соли, пишет Postimees.

В Ида-Вирумаа метель. На западе в основном дождь, на востоке мокрый снег и снег. Плотная зона осадков накроет утром западную часть Эстонии и медленно двинется на восток.

По прогнозу днем ожидаются облачность и осадки. К полудню осадки практически повсеместно перейдут в дождь и мокрый снег, после полудня с запада начнут утихать, однако вскоре снова может пойти снег. Повсюду гололедица. Дорожные условия остаются переменчивыми.