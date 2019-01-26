Сб, 26.01.2019
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  • Галерея: неожиданное решение водителя BMW привело к аварии на перекрестке

Галерея: неожиданное решение водителя BMW привело к аварии на перекрестке

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В пятницу, около десяти часов вечера, на шоссе Вильянди-Рынгу на перекрестке Лайду-теэ произошла авария, в ходе которой столкнулись внедорожник BMW и Mazda, сообщает находившийся на месте происшествия фотограф Sakala Кенно Соо.

По первоначальным данным, оба автомобиля ехали из Вильянди в сторону Рынгу. До перекрестка на Лайди-теэ на шоссе два ряда движения, один из которых идет прямо, а другой поворачивает направо. BMW повернул направо, однако по какой-то причине решил развернуться, чтобы ехать обратно в Вильянди.

Водитель BMW не заметил ехавшую сзади машину, и автомобили столкнулись. Mazda получила куда более серьезные повреждения, чем BMW. Передняя часть Mazda сильно пострадала.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь осмотрела находившихся в автомобилях людей, но повреждений у них не обнаружила, сообщил Кенно Соо.

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