Галерея: неожиданное решение водителя BMW привело к аварии на перекрестке

По первоначальным данным, оба автомобиля ехали из Вильянди в сторону Рынгу. До перекрестка на Лайди-теэ на шоссе два ряда движения, один из которых идет прямо, а другой поворачивает направо. BMW повернул направо, однако по какой-то причине решил развернуться, чтобы ехать обратно в Вильянди.