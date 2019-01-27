Машины этой марки угоняют в Эстонии чаще всего

По данным Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году были угнаны 202 транспортных средства, в том числе 41 Volkswagen, 18 Toyota, 17 Ford, 16 BMW и по 12 Audi и Mercedes. Кроме того, добычей угонщиков стали десять Volvo, девять Opel и по восемь Peugeot и Renault.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, чаще всего угоняют амортизированные машины с целью сделать из них донорский автомобиль или продать их как металлолом. «Чаще всего машину угоняют ради короткой увеселительной поездки, и часто это делают знакомые владельца автомобиля, жаждущая развлечений молодежь или пьяные люди», - сказал Тамбре BNS.

«Если обстановка позволяет действовать, вероятно, что угонщик ею воспользуется. Например, если машина долго не используется и складывается впечатление, что за ней не присматривают. Угонщики действуют там, где им легче скрыться. Это темные углы, скрытые от чужих глаз и от камер видеонаблюдения», - сказал Тамбре.

Он рекомендует каждому квартирному товариществу и владельцу дома освещать и по возможности оснащать камерами окрестности своего дома. «Камера наблюдения действует как предостережение, с ней меньше вероятность, что во двор проберутся воры. Дешевле обойдется установить камеру, чем потом понести ущерб в результате кражи. От видеокамер больше пользы на парковках и у дверей в подъезд. Бдительность и защита своего имущества никогда не помешают, независимо марки и года выпуска автомобиля. В большинстве случаев угоняют сравнительно недорогие и амортизированные машины», - заметил он.