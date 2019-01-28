Пн, 28.01.2019
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iPhone XI стал героем нового ролика

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Apple'i pood Pekingis 11. detsembril.

ФОТО: GREG BAKER / AFP

На YouTube-канале ConceptsiPhone опубликовали новый рекламный ролик еще неанонсированного смартфона iPhone XI, который был создан на базе имеющейся в Сети информации.

Несмотря на то, что ролик носит статус фанатского, выполнен он на очень высоком уровне и вполне мог бы сойти за официальное видео Apple, пишет ixbt.com.

Смартфон, показанный в видеоролике, получил улучшенную тройную камеру, встроенный под поверхность дисплея дактилоскопический датчик, а также экран с частотой обновления 120 Гц. Также высказывается предположение, что iPhone XI станет частью программы Product Red и выйдет в красном цветовом варианте.

Официальный анонс iPhone XI запланирован на сентябрь этого года.

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