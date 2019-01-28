iPhone XI стал героем нового ролика

Несмотря на то, что ролик носит статус фанатского, выполнен он на очень высоком уровне и вполне мог бы сойти за официальное видео Apple, пишет ixbt.com.

Смартфон, показанный в видеоролике, получил улучшенную тройную камеру, встроенный под поверхность дисплея дактилоскопический датчик, а также экран с частотой обновления 120 Гц. Также высказывается предположение, что iPhone XI станет частью программы Product Red и выйдет в красном цветовом варианте.