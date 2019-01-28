В ресторан за 10 евро: в Таллинне стартовал фестиваль еды SÖÖ!

До сих пор недели фестиваля SÖÖ! проходили три раза в год в четырех городах Финляндии: в Хельсинки, Турку, Тампере и Лахти. С этого года - и в Таллинне. В фестивале принимают участие различные заведения, поэтому выбор продаваемых в рамках кампании блюд весьма широк, что позволяет всем найти что-то на свой вкус. Рестораны-участники можно распознать по логотипу кампании, который красуется на окнах ресторанов. В Таллинне к фестивалю присоединился 21 ресторан, которые предлагают более 50 специальных блюд.