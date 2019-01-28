В ресторан за 10 евро: в Таллинне стартовал фестиваль еды SÖÖ!

Сегодня недели фестиваля еды SÖÖ! впервые стартовали в Таллинне. Одновременно в Финляндии и Эстонии в кампании участвуют пять городов, в которых в течение двух недель десятки ресторанов предлагают по кампании особые блюда за 10 евро, сообщает Postimees.
До сих пор недели фестиваля SÖÖ! проходили три раза в год в четырех городах Финляндии: в Хельсинки, Турку, Тампере и Лахти. С этого года - и в Таллинне. В фестивале принимают участие различные заведения, поэтому выбор продаваемых в рамках кампании блюд весьма широк, что позволяет всем найти что-то на свой вкус. Рестораны-участники можно распознать по логотипу кампании, который красуется на окнах ресторанов. В Таллинне к фестивалю присоединился 21 ресторан, которые предлагают более 50 специальных блюд.
Основные правила фестиваля весьма просты. Не нужно никаких купонов, кодов или приложений. В меню каждого участника фестиваля до трех спецпредложений стоимостью 10 евро, заказать их может любой желающий. Часто рестораны в предложения по кампании добавляют также выбор напитков и супов.
В фестивале SÖÖ! в Таллинне принимают участие следующие рестораны: Alter Ego, Amarillo, Amps Kaubamaja, Argentiina, Elevant, Fafa`s, Humalakoda, IO Restoran & Lounge, Manna La Roosa, Meat & Wine, Mix Restoran, NOYA - Nordic Japanese Eatery, Spot, Talukõrts, Tokumaru (Solaris, Балтийский вокзал, T1), Trofé, Troika, Wana Wiipuri и Pull.
Всю информацию о фестивале, в том числе и на русском языке, можно найти на сайте www.söö10.ee.
Постоянно предложения фестиваля обновляются на странице SÖÖ! в Facebook.