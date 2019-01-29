Дом Стенбоков в центре Таллинна готов принять новых жильцов

Теперь в шестиэтажном доме разместились компактные одно- и двухкомнатные микроквартиры, а также двухэтажные лофты. Собственник и девелопер здания - фирма Scandium Kinnisvara. Жемчужина югендстиля получило название «Авангард».

Дом на Нарвском шоссе, 40 был построен в 1911 году. Его владелица Мария фон Стенбок сдавала находящиеся в здании квартиры городским сливкам общества – дворянам, купцам, банкирам и ученым. Пустующее начиная с 90-х и до 2017 года здание приобрела фирма Scandium Kinnisvara и начала в нем работы по реконструкции. Уникальному объекту была возвращена первоначальная функция доходного дома, при реновации сохранены многие исторические детали, а также созданы современные возможности для арендных инвесторов.

В доме есть и двухэтажные лофты. ФОТО: Scandium Kinnisvara

«Мы гордимся, что смогли возродить такое достойное здание на одной из главных улиц Таллинна. Дом долго находился в продаже, так как другие желающие приобрести его девелоперы не могли найти для него оптимальное назначение. Мы решили вернуть зданию его первоначальную функцию доходного дома. Благодаря отличному расположению это было целесообразно во всех отношениях», - отметил исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

Назначение здания – быть эксклюзивным временным жильем – как на короткий, так и на длительный срок. Интерес инвесторов оказался большим, и, по словам Люйсте, на данный момент более 80% здания продано.

Небольшая двухкомнатная квартира готова для сдачи внаем. ФОТО: Scandium Kinnisvara

«При разработке концепции здания мы черпали вдохновение в истории и в самом здании. Мы смогли восстановить большую часть стен из красного кирпича, лестничный холл и по-настоящему прекрасный исторический кесонный потолок у входа. Своеобразие и эксклюзивность здания подчеркнула архитектор внутреннего пространства Лилия Кристиансон, которая создала современное и модное фойе», - рассказал директор по развитию Scandium Kinnisvara Кале Арон.

Вестибюль дома "Авангард". ФОТО: Scandium Kinnisvara

В доме имеются общая прачечная, спортивный зал и террасы на крыше с видом на город, есть возможность установки на всех дверях смарт-замков.