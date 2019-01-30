Стало известно, какую сумму Налогово-таможенный департамент вернет жителям Эстонии

Руководитель налогового отдела MTA Эвелин Лийвамяги сообщила, что это предварительные данные, а более точные суммы станут известны только после подачи налоговых деклараций, в которых будут учтены все виды доходов.

Всего Налогово-таможенный департамент в этом году вернет жителям Эстонии около 200 миллионов евро, которые включают как неиспользованные в прошлом году не облагаемый налогом доход, так и прочие льготы, которые можно списывать с доходов.

На основании данных Налогово-таможенного департамента за прошлый год, можно предположить, что после подачи декларации о доходах подоходный налог будет возвращен примерно 519 000 человек, поскольку они использовали не облагаемый налогом доход не в полном объеме. Около 415 000 человек использовали необлагаемый доход в предусмотренном объеме, а 62 000 человек должны будут доплатить подоходный налог.

«Тем, кто в прошлом году использовал необлагаемый доход в большем, чем предусмотрено размере, придется доплатить государству 12 млн евро. Почти в 70 процентов случаев — 43 000 человек — речь идет о доплате в размере до 200 евро. В некоторых случаях при пересчете эта сумма может уменьшится», - добавила Лийвамяги.

По заявлению налоговиков, в конце февраля почти 120 000 жителей Эстонии получат до 50 евро переплаченного подоходного налога. Почти 80 000 человек получат от 51 до 100 евро. 96 000 налогоплательщиков получат от 101 до 200 евро. Банковский счет 60 000 людей пополнят от 201 до 300 евро. 21 000 человек получат от 1001 до 2000 евро переплаченного подоходного налога.

Представители Налогово-таможенного депаратмента напомнили, что начиная с 1 февраля клиенты не смогут войти в электронную среду с помощью банковских карточек паролей.