Что было на борту российских самолетов, вылетевших из Венесуэлы

Новости о таинственных российских самолетах в Каракасе возникают с тех пор, как Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. По версии наблюдателей, они вывозят то ли верхушку местной элиты, то ли россиян, то ли золото. Отделить правду от фейка не всегда возможно. Очередной повод для обсуждения дала «Новая газета», журналисты которой утверждают, что некий борт вылетел из Внуково в Каракас, но по пути остановился в Дубае. Там из грузового отсека якобы выгрузили 30 тонн золота, а загрузили больше $1 млрд наличными, пишет "Коммерсантъ-FM".

Глава ЦБ Эльвира Набиулина утверждает, что венесуэльское золото никогда не хранилось в России. Бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко это подтверждает: «Я не слышал о том, чтобы российский Центробанк оказывал такие услуги. Просто есть традиционные хранилища, которые для этого используются, это, например, швейцарские банки, Федеральный резерв США. Заключается договор, принимаются слитки, они все пронумерованы. Когда забираете их обратно, вам возвращают те же самые слитки, и вы можете это проверить».

Если Мадуро обналичивает золотой запас, то возникает вопрос — зачем? Недавно, чтобы успокоить население, он объявил масштабную программу благоустройства и пообещал дать на это $1 млрд. То есть какое-то движение вокруг запасов объяснимо. Вот и еще один российский самолет был замечен в аэропорту Каракаса — фотографии Boeing 777 авиакомпании Nordwind прислал «Коммерсантъ FM» местный житель. А венесуэльский парламентарий Хосе Герра заявил, что на нем планируют вывезти из страны 20 тонн драгоценного металла.

Борт только в четверг вернулся в Россию. Привез он это золото, продал по пути или вообще не взял на борт, неизвестно. В авиакомпании неофициально пояснили: да, это наш самолет, но он пассажирский — что, мол, слитки на креслах лежали? Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов не считает это весомым аргументом: «Boeing-777 — замечательный самолет, который берет значительную коммерческую нагрузку. Он может взять на борт и пассажиров, и несколько десятков тонн груза в грузовых отсеках.

«Туда очень много золота войдет. Кроме того, в соответствующей упаковке золото можно везти и в пассажирском салоне, прикрепив его деревянными конструкциями, чтобы оно не смещалось».

Есть и еще одна любопытная деталь: допустим, самолет пассажирский, и из Каракаса везли людей. Но регулярных рейсов в Венесуэлу у Nordwind нет. С чего вдруг он оказался там? Представители перевозчика, опять же неофициально, поясняют, что борт зафрахтовала частная компания. Местные жители считают, что теперь пазл сложился: слухи о вывозе россиян ходили давно, говорит житель Венесуэлы Андрей Ульянов: «Конечно, только по сарафанному радио мы можем что-то объяснять, наше русскоязычное общество рассуждает однозначно, предполагая, что борт подготовили, чтобы вывозить сотрудников "Роснефти" из страны. Таким образом "золото" — это русские кадры, которые работают в Венесуэле, потому что слухи такие давно ходили. Мои приятели, которые живут в Каракасе, рассказали, что там составляются списки по эвакуации людей на всякий случай».

Казалось бы, дело раскрыто. Но к пересчету золотого запаса Венесуэлы подключилось агентство Reuters. По его данным, Каракас действительно распродает запасы драгоценного металла, и 3 т уже ушло в Эмираты, а еще 12 т якобы готовятся к отправке. Там же, в Дубае, как сообщает «Новая газета», и были проданы резервы, которые могли храниться в Москве. Возможно, так решается вопрос о том, кого из президентов поддержат Эмираты, которые до сих пор сохраняют нейтралитет. Совпадение или нет, но буквально накануне в Дубай с рабочим визитом прибыл секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.