Вы можете успеть: дом продают за 17 евро и 350 слов

Жительница Канады Элла Вагнер продает на Facebook свой дом на интересных условиях: желающий должен заплатить 25 канадских долларов (примерно 17 евро) и написать эссе о том, как изменит его жизнь покупка дома. Причем эссе должно состоять максимум из 350 слов. Об этом сообщает интернет-издание PureWow.

Все эссе прочтет и оценит специальная комиссия. Победитель литературного конкурса и станет счастливчиком, который получит в собственность дом стоимостью 1,7 млн канадских долларов (1,13 млн евро).

Есть и один маленький,но важный нюанс: розыгрыш дома может состояться, только когда на счете у владелицы дома соберется вся сумма. А это значит, что в лотерее должны принять участие около 70 000 человек.

Впрочем, дом стоит потери семнадцати евро: площадь 464 м2, три спальни и множество приятных удобств в виде, например, винного погреба.