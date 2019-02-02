Сб, 2.02.2019
Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Владимир Симонов

Вы можете успеть: дом продают за 17 евро и 350 слов

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ФОТО: Facebook

На просторах мировой недвижимости частенько встречаются предложения о продаже роскошных домов, для покупки которых нужно всего-навсего предпринять не очень затратное действие, пишет портал Kodustiil

Жительница Канады Элла Вагнер продает на Facebook свой дом на интересных условиях: желающий должен заплатить 25 канадских долларов (примерно 17 евро) и написать эссе о том, как изменит его жизнь покупка дома. Причем эссе должно состоять максимум из 350 слов. Об этом сообщает интернет-издание PureWow.

Все эссе прочтет и оценит специальная комиссия. Победитель литературного конкурса и станет счастливчиком, который получит в собственность дом стоимостью 1,7 млн канадских долларов (1,13 млн евро).

Есть и один маленький,но важный нюанс: розыгрыш дома может состояться, только когда на счете у владелицы дома соберется вся сумма. А это значит, что в лотерее должны принять участие около 70 000 человек. 

Впрочем, дом стоит потери семнадцати евро: площадь 464 м2, три спальни и множество приятных удобств в виде, например, винного погреба. 

Подробно об условиях участия в розыгрыше написано ЗДЕСЬ.

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