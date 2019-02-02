Фото: на смену белым кухням пришла мебель необычного цвета

Так называемый цвет глины мало распространен в Эстонии. Это нечто среднее между сероватым и светлым коричневато-бежевым оттенками. Приживется ли у нас новинка? В других странах к новому цвету отношение такое же, как и к белому: уже есть и яростные противники, и страстные поклонники, рассказывается на портале PureWow.

Дизайнерам этот цвет понравился, и они рекомендуют его для кухонной мебели, так как он хорошо сочетается с другими цветами, нейтрализует слишком пестрый интерьер. Более того, считается, что этот цвет придает интерьеру изысканность.

Нет, белые кухни, конечно, никуда не денутся, но хорошо, что есть альтернатива, не правда ли?