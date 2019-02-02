Фото: на смену белым кухням пришла мебель необычного цвета

Белая кухонная мебель не оставляет никого равнодушным: она или очень нравится, или очень не нравится, рассуждает портал Kodustiil. Однако у белой мебели на рынке появился новый конкурент. Приживется ли он?
Так называемый цвет глины мало распространен в Эстонии. Это нечто среднее между сероватым и светлым коричневато-бежевым оттенками. Приживется ли у нас новинка? В других странах к новому цвету отношение такое же, как и к белому: уже есть и яростные противники, и страстные поклонники, рассказывается на портале PureWow.
Дизайнерам этот цвет понравился, и они рекомендуют его для кухонной мебели, так как он хорошо сочетается с другими цветами, нейтрализует слишком пестрый интерьер. Более того, считается, что этот цвет придает интерьеру изысканность.
Нет, белые кухни, конечно, никуда не денутся, но хорошо, что есть альтернатива, не правда ли?
Пример кухонной мебели новомодного цвета можно увидеть ЗДЕСЬ.