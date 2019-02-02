Между Россией и США остается только один договор о ядерном сдерживании, и он истечет через два года

"Вся эта добрая воля, так сказать, свелась к тому, что американцы настаивали на том, чтобы мы просто смирились с их подходом к организации этой противоракетной обороны, хотя этот подход таил в себе очевидные риски и угрозы для нашей безопасности", - заключил он.

"Двери для переговоров открыты", но не с подачи РФ

Путин, выслушав доклад министра иностранных дел, заявил, что Москва готова к переговорам, но попросил Лаврова и присутствовавшего на встрече министра обороны Сергея Шойгу "впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме".

"Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - пояснил президент.

Путин отметил, что Москва "многократно, в течение многих лет постоянно" ставит вопрос о проведении "содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам". Это не находит поддержки у партнеров, посетовал глава государства: "Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности".

Президент США Дональд Трамп в свою очередь выразил надежду на заключение нового, более широкого ядерного договора с Россией и, возможно, с участием других государств, передает Reuters.

"Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я хотел бы увидеть это", - сказал Трамп журналистам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремль больше не будет предлагать какие-либо переговоры. "Если он [президент США] хочет, то мы будет готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем", - цитирует РИА "Новости".

Путин пообещал не втягиваться в гонку вооружений, но одобрил создание наземных ракетных комплексов

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил президенту РФ в ближайшие месяцы начать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы "по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте", а также начать научно-исследовательские работы по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. Шойгу заверил, что это не потребует дополнительных бюджетных средств.

"Согласен", - поддержал Путин, добавив, что "мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений". Он подчеркнул, что Россия не будет размещать свои ракеты средней и меньшей дальности "ни в Европе, ни в других регионах мира <...> до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства".

Глава государства также выразил желание посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство нового российского вооружения: "Кинжал"(гиперзвуковая ракета на воздушном носителе), "Пересвет" (боевое лазерное оружие), "Авангард" (гиперзвуковая межконтинентальная стратегическая система), "Сармат" (ракетный комплекс с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой).