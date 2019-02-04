Срок ультматума истек: страны Европы начинают официально признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

"Венесуэльцы имеют право на свободное и демократическое выражения своего мнения [на выборах]. Франция признает Гуайдо как фактического президента, чтобы он осуществил избирательный процесс. Мы поддерживаем контактную группу, созданную совместно ЕС, в этот переходный период", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Позицию Испании провозгласил председатель правительства королевства Педро Санчес. "Правительство Испании объявляет, что официально признает Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы", - цитирует ТАСС премьера. По его словам, лидер оппозиции должен как можно раньше объявить [о проведении] свободных выборов, потому что народ Венесуэлы должен определить свое будущее. Глава кабмина уточнил, что правительство Испании работало в координации с большинством европейских стран, с европейскими партнерами для признания Гуайдо исполняющим обязанности президента.

Санчес пообещал в ближайшее время связаться с европейскими и иберо-американскими правительствами, которые хотят объединить свои силы ради демократии в Венесуэле, а также заявил о своей поддержке международной контактной группы по урегулированию кризиса в южноамериканской стране.

Кроме того, испанский премьер объявил о намерении продвигать в рамках ЕС и ООН план оказания гуманитарной помощи республике. "Венесуэла - это братская страна, и Испания всегда будет на ее стороне", - заверил глава кабмина.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц также сообщил в понедельник, что его страна признает Гуайдо президентом. "Режим [действующего президента Николаса] Мадуро до сих пор отказывался провести свободные и честные президентские выборы. По этой причине мы считаем, что с этого момента Хуан Гуайдо является исполняющим обязанности президента в соответствии с конституцией Венесуэлы", - написал Курц в Twitter.

Также о признании Гуайдо заявил в Twitter и глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"[Действующий президент] Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в течение восьмидневного периода, который был нами установлен. Поэтому Соединенное Королевство вместе со своими европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным президентом до момента, когда станет возможно провести заслуживающие доверия выборы. Будем надеяться, что это позволит нам приблизить момент окончания гуманитарного кризиса [в Венесуэле]", - написал он.

"Дания признает председателя Национальной ассамблеи (парламента. - Прим. NEWSru.com) Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы до момента проведения новых свободных и демократических выборов", - сообщил Twitterминистр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что ФРГ признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы. "До вчерашнего дня не было объявлено о президентских выборах, поэтому сейчас Гуайдо является человеком, с которым мы будем об этом говорить и от которого мы ожидаем как можно скорее запуска предвыборного процесса", - заявила Меркель (цитата по ТАСС). По ее словам, Гуайдо с точки зрения германской стороны и многих европейских партнеров является легитимным временным президентом Венесуэлы.