В Эстонии родители мало интересуются, чем дети занимаются в интернете

В ходе исследования выяснилось, что эстонские дети ощущают поддержку взрослых в значительно меньшей степени, чем дети из других стран, участвовавших в опросе. В Эстонии примерно треть опрошенных детей (32%) согласились с тем, что родители интересуются их действиями в Сети, тогда как в Швеции положительно на этот вопрос ответило больше половины респондентов (58%). При этом, то же исследование, проведенное в прошлом году, показало, что мама и папа – это первые люди, к которым дети обратятся за помощью, если столкнутся в виртуальной среде с какой-то проблемой.

Чтобы взрослые могли поддержать своих детей лучше, Telia приглашает всех родителей, педагогов и заинтересованных лиц на бесплатную лекцию.

Завтра, 5 февраля, в 19:00 в рамках Всемирного дня безопасного интернета в представительстве Telia, расположенном в торговом центре Kristiine, автор книги «Безопасно в интернете» („Turvaliselt Internetis“) Диана Поудель выступит с лекцией «То, что должен знать об интернете каждый родитель».

Прежде всего выступление ориентировано на родителей детей-младшеклассников, которые только начинают сталкиваться с миром игр, развлечений и общения в интернете. Во время лекции на месте будут организованы занятия и для детей, поэтому можно прийти всей семьей. На мероприятие можно зарегистрироваться на страницы Telia в Facebook.

Завтра, 5 февраля, будут опубликованы и свежие результаты исследования EU Kids Online, которое в 2018 году провел Тартуский университет совместно с Союзом защиты детей Эстонии. Исследователи задались целью изучить, как современные дети ведут себя в интернете. Ознакомиться с исследованием, проведенным консультационным советом Telia по вопросам детей, можно здесь.

Кроме того, можно посмотреть мультфильмы, созданные самими детьми, в которых они дают советы тем, кто младше, как лучше пользоваться интернет-устройствами во время учебы и как общаться с незнакомцами в Сети.