Danske снова оказался под подозрением: теперь во Франции

Следствие касается сделок на общую сумму 21,6 миллионов евро, и банк должен выплатить залог в сумме 10,8 миллионов евро. Danske попал под следствие во Франции в октябре 2017 года. В январе минувшего года Danske получил статус свидетеля, который ведет сотрудничество со следствием.