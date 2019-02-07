Danske снова оказался под подозрением: теперь во Франции

Во Франции начато расследование в отношении Danske Bank в связи с подозрение в отмывании денег в Эстонии в период с 2007-го по 2014 год, пишет BNS.
Следствие касается сделок на общую сумму 21,6 миллионов евро, и банк должен выплатить залог в сумме 10,8 миллионов евро. Danske попал под следствие во Франции в октябре 2017 года. В январе минувшего года Danske получил статус свидетеля, который ведет сотрудничество со следствием.
Согласно обвинению, с 2007-го по 2014 год во Франции и других странах, в первую очередь в Эстонии и Люксембурге Danske помогал переводить заработанные незаконным путем деньги.