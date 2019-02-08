Пт, 8.02.2019
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  • Число пассажиров авиакомпании Nordica выросло более чем на 20 процентов

Число пассажиров авиакомпании Nordica выросло более чем на 20 процентов

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Nordica üles ehitanud eksjuht Jaan Tamm leiab, et omaniku visioon peaks olema oluliselt strateegilisem ja järjekindlam.

ФОТО: Erik Prozes

Число пассажиров, перевезенных в прошлом году отечественной авиакомпанией Nordica, выросло на 22% и достигло 760 000.

Как отметили в компании, 680 000 пассажиров воспользовались услугами авиакомпании в Таллинне, а остальные – в Скандинавии и Нидерландов, пишет rus.err.ee. В 2018 году Nordica была самым крупным оператором в Таллиннском аэропорту, обслужив 23% всех пассажиров, которые улетали или прилетали в столицу Эстонии. Самыми популярными направлениями были Стокгольм, Брюссель, Мюнхен и Варшава.

Из летних маршрутов наиболее популярными были направления в Одессу, Сплит, Ниццу, с в Румынии и Охрид в Северной Македонии.

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