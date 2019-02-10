Высший класс парковки! Увиденное в Пярну шокировало читателя
Во дворе на улице Хярма, в Пярну, был замечен своеобразно припаркованный автомобиль - красная машина создала третий ряд парковки, передает Pärnu Postimees.
Водитель оставил свое транспортное средство в зоне, предусмотренной для проезда между двумя рядами парковки. Приславший фотографию в редакцию убедился в том, что линии не было.
Начиная с этого года у полиции есть право в порядке сокращенного производства выписывать штрафы в 20 евро за парковку в запрещенном месте.