Вс, 10.02.2019
Если бы вы и Рейнсалу сказали: как замечательно, что русские, проживающие в нашей стране, ценят и уважают свой язык и культуру, от этого было бы пользы для интеграции намного больше. Михаил Кылварт

Высший класс парковки! Увиденное в Пярну шокировало читателя
Фото

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Parkija tekitas kolmanda rea

ФОТО: Ardi Truija

Во дворе на улице Хярма, в Пярну, был замечен своеобразно припаркованный автомобиль - красная машина создала третий ряд парковки, передает Pärnu Postimees.

Водитель оставил свое транспортное средство в зоне, предусмотренной для проезда между двумя рядами парковки. Приславший фотографию в редакцию убедился в том, что линии не было.

Начиная с этого года у полиции есть право в порядке сокращенного производства выписывать штрафы в 20 евро за парковку в запрещенном месте.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ