Чт, 14.02.2019
Если бы вы и Рейнсалу сказали: как замечательно, что русские, проживающие в нашей стране, ценят и уважают свой язык и культуру, от этого было бы пользы для интеграции намного больше. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне 12-летний мальчик попал под машину

В Таллинне 12-летний мальчик попал под машину

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Марко Сарм.

Утром 13 февраля в Таллинне машина сбила пересекавшего проезжую часть пешехода.

ДТП произошло в 07.39 возле дома по адресу Бульвар Сыпрузе, 261. Ford Focus, за рулем которого была 30-летняя женщина, сбил переходившего дорогу 12-летнего мальчика.

Пострадавшего доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ