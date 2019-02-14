В Таллинне 12-летний мальчик попал под машину

Rus.Postimees.ee112В Таллинне 12-летний мальчик попал под машинуВ Таллинне 12-летний мальчик попал под машинуrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии14 февраля 2019, 7:18Полиция. Фото иллюстративное.ФОТО: Марко Сарм.Утром 13 февраля в Таллинне машина сбила пересекавшего проезжую часть пешехода.ДТП произошло в 07.39 возле дома по адресу Бульвар Сыпрузе, 261. Ford Focus, за рулем которого была 30-летняя женщина, сбил переходившего дорогу 12-летнего мальчика.Пострадавшего доставили в Северо-эстонскую региональную больницу. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариидтппешеходребенок