В Таллинне подешевело топливо, но цены по-прежнему не радуют

Самые дорогие в столицах стран Балтии бензин и дизельное топливо на этой неделе продавались в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Таллинне бензин 95-й марки подешевел на 3,8% - до 1,279 евро за литр, дизтопливо - на 3,7%, до 1,299 евро за литр.

В Риге дизтопливо дорожает уже четвертую неделю подряд. В пятницу на АЗС Circle K бензин 95-й марки и дизтопливо стоили 1,234 евро за литр - на 0,8% больше, чем неделю назад.

В Вильнюсе 95-й бензин подорожал на 1,7% - до 1,088 евро за литр, дизтопливо подешевело на 0,2% - до 1,068 евро за литр.