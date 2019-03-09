В Таллинне подешевело топливо, но цены по-прежнему не радуют

На минувшей рабочей неделе цены на дизтопливо в Таллинне и Вильнюсе понизились, в Риге продолжали повышаться, свидетельствуют данные агентства BNS.
Самые дорогие в столицах стран Балтии бензин и дизельное топливо на этой неделе продавались в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.
В Таллинне бензин 95-й марки подешевел на 3,8% - до 1,279 евро за литр, дизтопливо - на 3,7%, до 1,299 евро за литр.
В Риге дизтопливо дорожает уже четвертую неделю подряд. В пятницу на АЗС Circle K бензин 95-й марки и дизтопливо стоили 1,234 евро за литр - на 0,8% больше, чем неделю назад.
В Вильнюсе 95-й бензин подорожал на 1,7% - до 1,088 евро за литр, дизтопливо подешевело на 0,2% - до 1,068 евро за литр.
Цена автогаза на минувшей неделе в Таллинне и Риге не изменилась и по-прежнему составила соответственно 0,629 евро и 0,599 евро за литр, в Вильнюсе - понизилась на 5,3%, до 0,509 евро за литр.