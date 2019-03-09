Социологи предсказывают удвоение числа правопопулистов в Европарламенте

В трех странах правопопулистские партии получили наибольшую поддержку респондентов. Так, за французское "Национальное объединение" (прежнее название "Национальный фронт"), возглавляемое Марин Ле Пен, готовы проголосовать на выборах в Европарламент 23% опрошенных, за итальянскую "Лигу" - 33,4%, а за польскую правящую партию "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского - 42%. Австрийская партия свободы с поддержкой 24% респондентов оказалась в своей стране на третьем месте.

Депутаты всех этих партий, кроме "Закона и справедливости", входят в состав ЕНС, которая в настоящее время занимает 37 мест в парламенте ЕС. Среди членов этой фракции - также представители нидерландской Партии свободы и немец Маркус Претцель, который в 2017 году вместе с женой Фрауке Петри (Frauke Petry) покинул немецкую правопопулистскую "Альтернативу для Германии" ("АдГ") и вошел в созданную Петри Голубую партию.

Увеличить число мест в Европарламенте, согласно опросу, имеют шансы также Альянс либералов и демократов за Европу (с 68 до 101) и "Европа за свободу и демократию" (с 41 до 42), в которую входит, в частности, Йорг Мойтен из немецкой "АдГ".

Остальные пять фракций, как выяснили социологи, напротив, теряют популярность. Так, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) может получить 174 мандата (минус 43 места), Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 141 мандат (на 45 мест меньше, чем сейчас), "Европейские консерваторы и реформисты" и "Европейские объединенные левые" - по 51 мандату (минус 24 и одно место соответственно), фракция "зеленых" - 44 мандата (- 8 мест).