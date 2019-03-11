Видео: российский самолет совершил экстренную посадку

Отмечается, что пилот принял решение о посадке после того, как ему передали записку о бомбе, передает Lenta.ru . По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» , записку нашли в туалете.

«Сейчас идет проверка самолета. Если ничего не найдут, то потом будут искать, кто пустил слух о бомбе. Хотим сказать, что азербайджанские службы хорошо работают. Жалоб от пассажиров не было», — сообщили в посольстве России в Азербайджане.