Пн, 11.03.2019
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Видео: российский самолет совершил экстренную посадку

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку.

ФОТО: Marina Lystseva / Marina Lystseva/TASS / Scanpix

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бахрейна в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Отмечается, что пилот принял решение о посадке после того, как ему передали записку о бомбе, передает Lenta.ru. По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», записку нашли в туалете.

После приземления всех пассажиров эвакуировали, экстренные службы начали проверять самолет.

«Сейчас идет проверка самолета. Если ничего не найдут, то потом будут искать, кто пустил слух о бомбе. Хотим сказать, что азербайджанские службы хорошо работают. Жалоб от пассажиров не было», — сообщили в посольстве России в Азербайджане.

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