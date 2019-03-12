«Манчестер Сити» раздаст миллионы фунтов жертвам тренеров-педофилов

С ноября 2016-го футбольный клуб проводит собственное расследование, которое направлено на установление масштабов сексуального насилия над несовершеннолетними в стенах «Манчестер Сити» со стороны тренера Барри Беннелла и других лиц с 1964 года по настоящее время. В ходе расследования также появились подробности о преступлениях подобного характера со стороны Джона Брума.

В заявлении отмечается, что все детали «Манчестер Сити» не может раскрыть по закону. Тем не менее руководство клуба намерено оказать помощь тем, кто пострадал от педофилов. Как стало известно «Би-би-си», в «Манчестер Сити» уже знают о почти 40 жертвах. Руководство готово выплатить каждому компенсацию, исчисляемую шестизначной суммой. Клуб также предлагает контакты для пострадавших от подобных преступлений.