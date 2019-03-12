Концерн Volkswagen за 10 лет выпустит 70 электрических моделей

Концерн Volkswagen и входящие в его состав бренды намерены в следующем десятилетии выпустить 70 полностью электрических моделей. Продажи батарейных автомобилей за тот же период должны составить 22 миллиона экземпляров. Ранее компания планировала к 2025 году представить 50 электрокаров, а продать 15 миллионов.
Руководство VW Group уверено, что переход на выпуск электрических моделей поможет сократить средний уровень выбросов CO₂ на 30 процентов к 2025 году и на 40 к 2030 (по сравнению с показателями 2015 года), пишет motor.ru. Первыми из линейки «зеленых» автомобилей станут Audi e-tron, его продажи в Европе начнутся уже в этом месяце, и Porsche Taycan, презентация которого запланирована на сентябрь.
За ними последуют хэтчбек I.D. и электрический кроссовер I.D. Crozz, а также родственные модели под брендами Skoda и Seat. Одной из них станет хэтчбек Seat el-Born, построенный на модульной «тележке» MEB. 204-сильный электрокар сможет проезжать без подзарядки 420 километров по циклу WLTP, а заполнение батареи на 80 процентов у него будет занимать 47 минут.
В 2018 году мировые продажи подключаемых автомобилей, куда входят и электрокары (BEV), и гибриды (PHEV), составили 2,1 миллиона экземпляров. Из них 69 процентов пришлось на BEV. Больше всего батарейных машин продано в Китае (1,182 миллиона), Европе (409 тысяч) и США (308 тысяч).