Концерн Volkswagen за 10 лет выпустит 70 электрических моделей

Руководство VW Group уверено, что переход на выпуск электрических моделей поможет сократить средний уровень выбросов CO₂ на 30 процентов к 2025 году и на 40 к 2030 (по сравнению с показателями 2015 года), пишет motor.ru. Первыми из линейки «зеленых» автомобилей станут Audi e-tron, его продажи в Европе начнутся уже в этом месяце, и Porsche Taycan, презентация которого запланирована на сентябрь.

За ними последуют хэтчбек I.D. и электрический кроссовер I.D. Crozz, а также родственные модели под брендами Skoda и Seat. Одной из них станет хэтчбек Seat el-Born, построенный на модульной «тележке» MEB. 204-сильный электрокар сможет проезжать без подзарядки 420 километров по циклу WLTP, а заполнение батареи на 80 процентов у него будет занимать 47 минут.