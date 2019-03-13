Кая Каллас предлагает Юри Ратасу партнерство

«Если Март Хельме проводит восемь жирных границ, то это – не проблема. Если я говорю, что есть одна красная черта, то причина в ином», - охарактеризовала Кая Калалс нынешние консультации Центристской партии, EKRE и «Отечество».

Что может Партия реформ сделать дальше? «Мы общаемся как с центристами, так и с членами других партии, чтобы предотвратить появление такой коалиции».

«Мне кажется, что членам Центристской партии не говорят настоящую правду. Но если они получают альтернативное понимание, то им яснее, что делать дальше».

«Сейчас мы открыты для всех партий», - сказала Каллас, уточнив, что за исключением все-таки EKRE.