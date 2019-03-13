Кристина Каллас: жажда власти, которая называется коалиционными переговорами

Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. В нашей политике сегодня не лидеры, а председатели партий, которые видят своей главной задачей обеспечение команде выигрышных позиций, где призом являются министерские места.

То, что сейчас происходит, - это не планирование управления эстонским государством на ближайшие четыре года, это борьба за власть в чистом виде. Касающиеся будущего страны темы забыты и отложены в долгий ящик. Государственная реформа, реформа бюджета, амбиции экономического роста, вызовы в сфере образования - не об этом говорят на консультациях, а о том, как разделить министерские портфели.

Жажда мест, которая называется коалиционными переговорами.

Достигнут ли самый низкий уровень способности к сотрудничеству в политике Эстонии? Доверие людей подорвано и к лишь бы какой коалиции оно не может появиться в данной ситуации. Если большая часть народа не доверяет правительству, как такое правительство может хорошо функционировать?

Если теперь кто-нибудь извне захочет причинить нам боль, смогут ли председатели партий оторваться от процесса деления министерских портфелей и начать сотрудничество? Стал бы народ доверять этим руководителям в кризисной ситуации?