В пригороде от Сан-Паулу жертвами нападения на школу стали по меньшей мере шесть человек. ФОТО: Mauricio Sumiya / AP

В пригороде от Сан-Паулу жертвами нападения на школу стали по меньшей мере шесть человек. Нападавших было двое - по предварительным данным, они тоже погибли.

Нападение произошло в городе Сузану, недалеко от столицы штата. Были убиты пять детей и один взрослый.

Как сообщают в местной полиции, нападавшими были двое подростков, вооруженных огнестрельным оружием. По сообщениям местных СМИ, оба нападавших погибли.

Таким образом, всего в перестрелке погибли восемь человек. Подробности случившегося пока не известны.