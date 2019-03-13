В пригороде от Сан-Паулу жертвами нападения на школу стали по меньшей мере шесть человек. Нападавших было двое - по предварительным данным, они тоже погибли.
Нападение произошло в городе Сузану, недалеко от столицы штата. Были убиты пять детей и один взрослый.
Как сообщают в местной полиции, нападавшими были двое подростков, вооруженных огнестрельным оружием. По сообщениям местных СМИ, оба нападавших погибли.
Таким образом, всего в перестрелке погибли восемь человек. Подробности случившегося пока не известны.
Свидетель рассказал бразильской газете, что видел, как молодой человек стреляет в школьном дворе, а потом заходит в школу незадолго до начала уроков.