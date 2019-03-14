Видео: в Бразилии двое юношей устроили бойню в школе, после чего совершили суицид

Нападавшие были одеты в черное и прятали лица под масками. Стрельба началась около 9:30, передает G1. Среди восьми жертв оказались как дети, так и два сотрудника школы. По меньшей мере 23 пострадавших направлены в близлежащие больницы.

По предварительным данным, преступление совершили 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро.

Губернатор штата Сан-Паулу Жуау Дориа в связи с произошедшим отменил все запланированные встречи и прибыл на место трагедии. "Получил печальное известие о жестоком убийстве детей в школе. В настоящее время мы располагаем лишь предварительными данными", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Жоау Дориа также объявил трехдневный траур в связи с гибелью людей в результате нападения на общеобразовательную школу. "Глубоко опечален этой необъяснимой трагедией. Соболезную семьям жертв и выражаю им свою поддержку. Объявляю в штате Сан-Паулу трехдневный траур", - написал губернатор.

Соболезнования также выразил президент Бразилии Жаир Болсонару. "Выражаю соболезнования родным жертв бесчеловечного нападения на школу в муниципалитете Сузану, штат Сан-Паулу. Этот поступок [злоумышленников] поражает своей чудовищностью и трусостью", - говорится на странице главы государства в соцсети Twitter.

По информации телеканала, в школе учатся больше тысячи детей и работают 105 сотрудников.

Нападавшие, по предварительной версии, указанной полковником полиции Фабио Пелегрини, ранее обучались в этом образовательном учреждении. В соцсетях появилась фотография одного из предполагаемых соучастников, на которой юноша скрывает нижнюю часть лица под повязкой с изображением части черепа.

Многие сравнивают произошедшее с бойней в школе Колумбайн, произошедшей 20 лет назад в штате Колорадо в США. Там двое подростков убили 12 школьников и одного учителя, после чего покончили с собой.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Сотрудники правоохранительных органов изъяли револьвер 38-го калибра, арбалет и бутылки с зажигательной смесью ("коктейли Молотова").

Today a mass shooting took place at a Suzano school in the interior of São Paulo. 10 deaths were confirmed. During his presidential campaign Bolsonaro said that Brazil needed a more “relaxed” firearms laws #Brazil pic.twitter.com/NL90Kt5h5z — Ungagged! (@_Ungagged) 13 марта 2019 г.

Как уточнили в правоохранительных органах, незадолго до стрельбы в полицию поступила информация о применении огнестрельного оружия неподалеку от школы, в магазине. Там три огнестрельных ранения получил бизнесмен. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция считает, что в мужчину стреляли юноши, напавшие затем на школьников.

По словам 15-летнего школьника Росни Марсело Гротливеда, один из нападавших был вооружен огнестрельным оружием, а другой - ножом.

54-летняя школьная повариха Силмара Кристина Сильва де Мораес рассказала, что спрятала на кухне около 50 детей. "Мы подали обед, затем началась стрельба, и учащиеся запаниковали. Мы открыли двери кухни и пустили внутрь школьников. Затем закрылись и попросили всех лечь на пол. Было очень страшно", - рассказала она.

Одна школьница смогла пережить стрельбу, спрятавшись в душевой, пишет 360. "Было обеденное время, во дворе было много школьников. Я была в столовой, и мне удалось спрятаться в душевой. Они ничего не говорили, ни на кого не смотрели, просто стреляли. У ворот я видела несколько раненых", - рассказала она.