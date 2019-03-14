Неймара ожидает наказание от УЕФА

УЕФА открыл дисциплинарное дело против нападающего «ПСЖ» Неймара. Предметом расследования являются высказывания бразильца после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3), передает sports.ru.
Французская команда вылетела из Лиги чемпионов в результате того, что гости забили третий гол с пенальти в добавленное арбитром время. Судья Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый при помощи VAR, зафиксировав игру рукой со стороны защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе.
Неймар пропускал матч из-за травмы. По окончании игры он опубликовал в сторис инстаграма текст на португальском языке и жестко раскритиковал судей. Запись заканчивалась словами ah vá pra pqp! Акроним pqp расшифровывается как puta que pariu, это грубое ругательное выражение на португальском.
За разбор видеоповторов отвечали арбитры Массимилиано Иррати и Марко Гуида.
Согласно регламенту, футболиста могут дисквалифицировать на срок от одного до трех матчей за «оскорбление или иное неспортивное поведение, которое нарушает основные правила»