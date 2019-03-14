Видео, фото: пожар на итальянском сухогрузе. На борту были контейнеры с опасными веществами

Десятки контейнеров с опасными веществами находились на борту затонувшего 12 марта во французской зоне Атлантического океана итальянского грузового судна Grande America. Об этом сообщила в среду французская морская префектура этой зоны, передает Newsru.com.
Согласно данным префектуры, суммарно судно перевозило 365 контейнеров, в 45 из них находились опасные вещества. В резервуарах сухогруза находились также 2,2 тысяч тонн так называемого тяжелого мазута, применяемого в некоторых силовых установках кораблей, пишет L'Obs.
Судно Grande America компании Grimaldi Lines затонуло примерно в 180 морских милях (333 км) к западу от французского порта Ла-Рошель. Сухогруз следовал из Гамбурга (Германия) в порт Касабланки (Марокко). В ночь на 11 марта, когда судно находилось в 263 км от мыса Пенмарш, на борту возник сильный пожар. Капитан проинформировал французские морские власти о возникновении чрезвычайной ситуации, после чего отдал распоряжение всем покинуть корабль на единственной спасательной шлюпке. Позднее 26 членов команды и одного пассажира подобрал британский фрегат.
Fire-Stricken #GrandeAmerica Sinks off Francehttps://t.co/SGUuQWjIFW pic.twitter.com/1AoIuKgtdZ— World Maritime News (@worldmaritimene) 13 марта 2019 г.
На место происшествия вылетел морской патрульный самолет Falcon 50. Также в район бедствия был направлен морской буксир, передает ТАСС. Ухудшение погодных условий не позволило взять под контроль распространение огня. В результате сильного ветра у судна возник сильный крен, оно затонуло.
MV Grande America being monitored by @MarineNationale in Bay of Biscay. Still on fire and has developed serious list to starboard— NavyLookout (@NavyLookout) 12 марта 2019 г.
via @premaratlantpic.twitter.com/ZOPjIPs05J
Как сообщил в среду в городе Брест, где находится штаб морской префектуры французской зоны Атлантики, Жан-Луи Лозье, морской префект города Бреста, владельцу судна было официально указано на необходимость принять меры с тем, чтобы устранить ту опасность судоходству и окружающей среде, которую представляют контейнеры и другие находящиеся на плаву элементы структуры судна. Владелец сухогруза, потерпевшего кораблекрушение, также обязан принять меры для устранения последствий возможного загрязнения морской среды.
Известно, что затонувший контейнеровоз был построен в 1997 году. В 2010 году судно было задержано в лондонском портовом терминале Тилбери. Тогда в его эксплуатации было выявлено 35 нарушений, рассказали в экологической ассоциации Robin des Bois. Позднее к Grande America регулярно возникали претензии у инспекторов по морской безопасности в портах Гамбурга и Антверпена.
В экологической ассоциации добавили, что, по предварительным данным, шедший к африканским берегам сухогруз перевозил подержанные автомобили и строительную технику, переработанные отходы и шины, не считая неких опасных грузов. А источник пожара на судне находился в одном из контейнеров, находившимся на палубе, пишет Freight Waves со ссылкой на судовладельца.