Трудовые мигранты. Фото иллюстративное ФОТО: Smirnov Vladimir/COVI

В обзоре российских газет 14 марта:

"Ведомости": НСПК не помогла попавшему под санкции банку

Visa и MasterCard отключили карты попавшего под санкции "Еврофинанс Моснарбанка". Не помогла даже созданная на этот случай Национальная система платежных карт (НСПК), пишут "Ведомости".

НСПК была создана в 2014 году, когда из-за санкций оказались заблокированы карты Visa и MasterCard, выпущенные банком "Россия" и "СМП Банком", и это было попыткой властей не допустить повторения ситуации.

Центробанк потратил 4,3 млрд руб. на создание НСПК, куда международные платежные системы были вынуждены передать обработку операций внутри России.

Это должно было защитить такие платежи от санкций: если Visa и MasterCard перестанут обслуживать какой-то банк, внутри страны операции по его картам все равно будут проходить благодаря НСПК.

Однако в среду "Еврофинанс Моснарбанк" сообщил клиентам, что Visa и MasterCard из-за санкций отключили его от обслуживания, и его карты не работают не только за рубежом, но и на территории России. Центробанк это не комментирует.

За обработку карточных операций на стороне "Еврофинанс Моснарбанка" отвечает внешний подрядчик - "Картстандарт", который от имени банка взаимодействует с НСПК. "Картстандарт" заблокировал даже внутрироссийские операции, говорится в сообщении банка.

НСПК возлагает вину на "Картстандарт", который в свою очередь заявляет, что ведет свою деятельность в строгом соответствии с правилами платежных систем.

Представитель банка заявил, что в обращении у клиентов нет MasterCard, а карты Visa банк в скором времени заменит на "Мир".

Газета напоминает, что Visa приостановила оказание услуг "Еврофинанс Моснарбанку" из-за его включения в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

По мнению американских властей, банк связан с Венесуэлой и схемами отмывания денег.

На рынке удивлены шагом "Картстандарта", топ-менеджер другого крупного процессингового центра говорит, что они бы "санкционный банк не отключили". Сотрудники платежных систем и банков связывают решение "Картстандарта" с тем, что его бенефициары могут опасаться санкций.

Сейчас OFAC уделяет приоритетное внимание сделкам с Венесуэлой, а не подрядчикам попавшего под санкции банка, говорит управляющий партнер Debevoise & Plimpton в России Алан Карташкин, однако полностью такой риск нельзя исключить: для применения санкций в таких случаях есть формальные основания.

"Коммерсант": в Россию привлекут новых граждан

Кремль сформировал институциональную инфраструктуру, призванную обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств.

Цель амбициозная: сделать новыми россиянами 5-10 млн человек. В качестве доноров, пишет "Коммерсант", рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения - Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

В рабочую группу по реализации концепции вошли 24 человека - чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы.

Возглавил группу руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников, который перешел в администрацию президента с поста замминистра юстиции в июле 2018 года. Уже в декабре президент России Владимир Путин расширил функционал управления Травникова, доверив ему определение приоритетов в сфере миграции.

Чиновник, вошедший в состав рабочей группы, назвал ее формирование завершением работы по оформлению институциональной структуры, нужной для начала масштабной работы в сфере миграции: "Принятая в ноябре Концепция миграционной политики - это идеологическая основа. Реорганизация управления Травникова и создание группы - нужная инфраструктура".

Задачу плотно заняться темой миграции поставил Владимир Путин. В последнее время он часто говорит о демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения в Россию соотечественников.

В весеннюю сессию Госдума планирует одобрить еще несколько законодательных инициатив, касающихся гражданства и вопросов переселения в Россию.

Поправки к законам планируют принять в первом чтении уже в мае. В числе их авторов - главы комитетов по развитию гражданского общества, по делам СНГ и по делам национальностей Сергей Гаврилов, Леонид Калашников и Ильдар Гильмутдинов.

Гаврилов (член рабочей группы) объяснил суть нововведений. По его словам, они коснутся десятков тысяч человек, получивших паспорта "по разным схемам, с ошибочными или искаженными данными".

Как пояснил депутат, зачастую эти люди получали паспорта в странах СНГ, и нередко проверка оснований для оформления ими гражданства России не проводилась.

"У таких людей нередко изымаются паспорта, и они оказываются в сложном положении. Подготовленные поправки - гуманитарная операция, которая позволит закрыть этот вопрос", - отмечает Гаврилов.

Хотя власти России официально ни разу не обозначали, какое количество людей в итоге хотелось бы привлечь в страну, источники говорят, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. человек в год.

В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5-10 млн человек.

РБК: хостелам в домах дали доработать до выборов

Совет Федерации отклонил резонансный законопроект о запрете гостиниц и хостелов в многоквартирных домах. Претензии у сенаторов вызвал переходный период всего в десять дней, кроме того, инициатива не обсуждалась с регионами, пишет РБК.

Глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что, если закон вступит в силу 24 марта, его реализация будет невозможна, так как владельцы хостелов не смогут "привести свои дела в порядок".

Глава палаты Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы не выступают против закона, а настаивают на создании согласительной комиссии и переносе вступления законопроекта в силу.

Дума приняла законопроект в третьем окончательном чтении 6 марта 2019 года. Случаи, когда сенаторы отклоняют уже принятые Госдумой законопроекты, очень редки.

Газета вспоминает два случая: зимой 2017 года сенаторы не поддержали проект закона о запрете контактной притравки животных (позднее был доработан и прият). Также был отклонен проект закона о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ.

Законопроект о запрете хостелов самые резонансный - под запрет в случае принятия попадут все гостиницы, апарт-отели и хостелы, расположенные в жилых домах. С одной стороны, против соседства выступали граждане, по мнению которых, хостелы создают неудобство.

С другой стороны, это малый бизнес, закрытие которого нанесет урон как владельцам, так и развитию туризма. В российских городах-миллионниках почти тысяча хостелов открыты в жилых домах, 40% из них в Москве, а 80% - в Санкт-Петербурге, приводит данные газета.

Издание также указывает, что законопроект мог быть отклонен в интересах врио губернатора Петербурга Александра Беглова, он предлагал отложить вступление нового закона в силу.

Беглов заявил о большом количестве обращений, поступивших в его адрес от представителей туристической индустрии, делового сообщества Петербурга и отдельных предпринимателей, обеспокоенных установлением такого запрета.

Главным выгодоприобретателем решения Совета Федерации стал Беглов, уверен политолог Константин Калачев.

"Ему надо демонстрировать умение защищать интересы популярного у туристов региона, выглядеть драйвером развития малого и среднего бизнеса северной столицы, - сказал Калачев в интервью РБК. - А для Матвиенко это - демонстрация субъектности Совета Федерации".

Политолог уверен, что в лидирующем по количеству хостелов в жилых домах Петербурге решение отложить закон воспримут позитивно, и это может сыграть в пользу Беглова на сентябрьских губернаторских выборах.

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