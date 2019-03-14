Фото: выставлен на продажу еще один необычный дом в Харьюмаа

Продается уютный дом, стоящий на большом земельном участке в деревне Урге в Харьюмаа. Он ждет новых хозяев, которые оценят его удобства, близость к природе и уединенность, написано в размещенном на портале недвижимости City24 объявлении.

ФОТО: city24.ee

Деревня Урге находится в 25 километрах от центра Таллинна, то есть примерно в 20 минутах езды на машине. Дом расположен всего в четырех километрах от поселка Кохила, где есть все необходимое для жизни.

ФОТО: city24.ee

Дом построен в 2014 году. Разрешение на эксплуатацию находится в стадии оформления. При строительстве и внутренних работах использованы только высококачественные материалы. В доме особенно высокие потолки и сделанные по особому заказу большие окна, которые делают жилые помещения особенно просторными и светлыми.

ФОТО: city24.ee

На имеющемся фундаменте есть возможность пристроить еще 340 квадратных метров жилых помещений. Для этого имеются проект и разрешение на строительство. Вдоме четыре спальни, просторная кухня с мебелью, большая гостиная, ванная, терраса и техническое помещение.

ФОТО: city24.ee

Участок граничит с лесом, и ближайший сосед находится на расстоянии ста метров за лесным массивом. В саду растут яблони и груши.

ФОТО: city24.ee