Житель Пярну отсудил у полиции штраф за ДТП на парковке

Пярнуский уездный суд удовлетворил жалобу автовладельца и аннулировал штраф в размере 600 евро, выписанный Ляэнеской префектурой полиции за ДТП на парковке Пярнуской больницы, а также установил, что размер мест стоянки там не соответствует нормам.
В суде истец заявил, что при заезде на парковку и выезде с нее не заметил, что задел стоящий рядом автомобиль. Свидетель, чей автомобиль оказался поцарапан, признался, что втиснулся между двумя автомобилями, так как больше не было мест, передает Rus.ERR.
Суд постановил, что пострадавший сознательно подверг опасности свое имущество, поэтому случай нельзя рассматривать с точки зрения норм уголовного права.
В ходе судопроизводства было установлено, что размер парковочных мест у Пярнуской больницы не соответствует принятым в Эстонии стандартам: размер парковочных карманов в многолюдных местах должен быть минимум 2,7 м в ширину и 5 м в длину.